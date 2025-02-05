В Самаре будут судить осужденного туберкулезника, напавшего на сотрудника больницы

Прокурором Советского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 32-летнего осужденного гражданина, находившегося на лечении туберкулеза легких в ФКУ ЛИУ-4 УФСИН по Самарской области. Он обвиняется в применении не опасного для жизни насилия к сотруднику места лишения свободы, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, 1 декабря 2024 года осужденный мужчина не согласился с распорядком дня в лечебно-исправительном учреждении. Он стал вести себя агрессивно.

«Он ударил сотрудника лечебно-исправительного учреждения и сорвал видеорегистратор с форменной одежды»,— уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев