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В Самаре будут судить осужденного туберкулезника, напавшего на сотрудника больницы

Прокурором Советского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 32-летнего осужденного гражданина, находившегося на лечении туберкулеза легких в ФКУ ЛИУ-4 УФСИН по Самарской области. Он обвиняется в применении не опасного для жизни насилия к сотруднику места лишения свободы, сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, 1 декабря 2024 года осужденный мужчина не согласился с распорядком дня в лечебно-исправительном учреждении. Он стал вести себя агрессивно.

«Он ударил сотрудника лечебно-исправительного учреждения и сорвал видеорегистратор с форменной одежды»,— уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев

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