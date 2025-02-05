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Работа поставщика продуктов для кунгурского кафе приостановлена на 70 суток

Свердловский районный суд по ходатайству Роспотребнадзора приостановил деятельность поставщика для кунгурского кафе «Shaurma-kosmos» на 70 суток. Об этом сообщает properm.ru. Согласно картотеке суда, сегодня рассматривалось дело об административном правонарушении в отношении ИП Ализони Давлятов, которому вменяется ст. 6.3 ч. 1 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Фото: страница заведения в соцсети

Фото: страница заведения в соцсети

Сегодня «Ъ-Прикамье» сообщал, что в ходе проверки торговой точки на ул. Лодыгина, 5, в Перми было выявлено ненадлежащее хранение охлажденного мяса, отсутствие в помещении моечных ванн, средств дезинфекции, холодильного оборудования для хранения сырья и полуфабрикатов.

Об отравлении жителей Кунгура некачественной шаурмой, купленной в кафе «Shaurma-kosmos», стало известно 30 января. По данным краевого Роспотребнадзора, у заболевших выявлен возбудитель сальмонеллеза. В настоящее время кафе закрыто. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Собственник кунгурского кафе «Shaurma-kosmos» находится под домашним арестом.

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