В Татарстане полицейские изъяли у мужчины незаконно хранившееся оружие

В Чистопольском районе полицейские изъяли у 42-летнего местного жителя села Кубасcы незаконно хранившееся огнестрельное оружие. Полицейские получили информацию о том, что мужчина ищет покупателей на оружие. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

В ходе допроса выяснилось, что местный житель нашел ружье несколько лет назад в лесу. Долгое время хранил его в своем сарае, а затем решил продать за 10 тыс. руб.

Оружие было изъято сотрудниками уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по ст. 222 ч. 7 УК РФ.

Артём Дергунов