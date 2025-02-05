Трасса для мотогонок в Верхней Салде признана лучшим спортивным объектом 2024 года

Трасса для проведения соревнований на мотоциклах с колясками, построенная корпорацией «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде (Свердловская область), признана Федерацией мотоспорта России лучшей в стране. Соответствующую награду в номинации «Спортивный объект года» за соревновательный сезон 2024 года вручили на итоговом мероприятии федерации руководителю корпоративного мотоклуба «Тирус-Мото» Павлу Иванову.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА» Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА»

Среди номинантов также были города-столицы мотоциклетного спорта России: Ирбит (Свердловская область), Тара (Омская область), Прокопьевск (Кемеровская область), Анжеро-Судженск (Кемеровская область), Ижевск (Удмуртия). Для победы нужно было соблюсти множество критериев по подготовке трассы, наличию инфраструктуры и удобств для спортсменов, бригад судей и болельщиков, работе охраны общественного порядка и медицинской бригады, безопасности трассы для болельщиков и другие. «Основными факторами, способствовавшими получению награды, стали высокая оценка судейскими бригадами организации спортивных соревнований, количество болельщиков и стартовая машина на 40 участников. Она позволяет проводить на мототрассе в Верхней Салде даже чемпионат мира»,— пояснил Павел Иванов.

«Статус лучшей гоночной трассы России является свидетельством качественного улучшения инфраструктуры. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим поддерживать мотосекцию и вдохновлять молодежь на любовь к этому увлекательному виду спорта»,— подчеркнул генеральный директор «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Трофимов.

Корпорация уже четыре года поддерживает и развивает клуб «Тирус-Мото». На сегодняшний день в секции на постоянной основе занимаются 14 детей и 11 взрослых. В команде состоят 6 кандидатов в мастера спорта, 3 судьи II категории, 4 спортсмена с I разрядом и 3 гонщика с III разрядом. Кроме того, совместно с властями Верхней Салды компания оказывает финансовую и организационную поддержку для проведения мотогонок. В 2023 году в муниципалитете впервые прошел Кубок России по мотокроссу на мотоциклах с колясками с объемом двигателя до 750 см3. С тех пор Верхняя Салда включена в ежегодный календарный план Федерации мотоциклетного спорта России как территория-организатор соревнований.