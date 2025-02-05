Бундестаг: вице-президент США посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Вице-президент США Джей Ди Вэнс примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом в среду сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Вице-президент США ожидается в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности»,— сказал Штеффен Хебештрайт (цитата по AFP).

61-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. На мероприятии бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сменит немецкого дипломата Кристофа Хойсгена на посту председателя.

Как сообщали в пресс-службе Мюнхенской конференции по безопасности, ожидается, что в 2025 году в обсуждениях на мюнхенской площадке примут участие 60 глав государств и правительств, 150 министров, а также руководители ведущих международных организаций.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с февраля 1963 года. На мероприятии политики, неправительственные организации, военные, представители бизнеса обсуждают вопросы в сфере безопасности и обороны. Предыдущая конференция проходила 16–18 февраля 2024 года. Участники обсуждали российско-украинский конфликт и эскалацию на Ближнем Востоке. Россия не участвует в мероприятии с 2022 года.

Как прошла 60-я Мюнхенская конференция по безопасности — в материале «Ъ» «У Мюнхена речи опускаются».

Анастасия Домбицкая