Заместителя начальника отдела полиции в Уфе уволили из-за утраты доверия

Октябрьский райсуд Уфы обязал управление МВД по городу изменить формулировку с «совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел» на «утрата доверия» в приказе об увольнении заместителя начальника отдела полиции №6 Дмитрия Пестерева.

Иск к МВД подавала прокуратура Октябрьского района. Согласно материалам дела, Дмитрий Пестерев исполнял обязанности замначальника с декабря 2021 года по июнь 2023 года и еще год был в должности замначальника. В этот период он, как установила прокуратура, из личной заинтересованности обеспечивал внесение заведомо ложных сведений в табели учета рабочего времени двух сотрудников. Фактически на службу они не выходили. Также было установлено, что один их сотрудников передал заместителю начальника отдела полиции 55 тыс. руб. По фактам мошенничества (ст. 159 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 285 УК РФ) и служебного подлога (ст. 292 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

Как заявил в суде представитель прокуратуры, при отмеченных нарушениях антикоррупционного законодательства, есть причины для увольнения Дмитрия Пестерева из-за утраты доверия. Представитель ответчика указал на обоснованность исковых требований. Он пояснил, что при проведении служебной проверки министерство не проверяло факты, которые позже были приведены в представлении прокурора.

Удовлетворяя иск, суд пришел к выводу, что действия экс-полицейского повлекли необоснованное расходование денег из бюджета, был нанесен вред авторитету подразделения МВД и правоохранительной службе в целом. Включение Дмитрия Пестерева в реестр лиц, уволенных из-за утраты доверия, позволит кадровым работникам при отборе кандидатов на государственную и муниципальную службу получить достоверную информацию о соблюдении претендентами антикоррупционного законодательства, говорится в решении суда.

Венера Хисамова