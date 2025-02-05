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Пригородный маршрут Ростов-Таганрог вошел в тройку самых популярных на СКЖД

По итогам 2024 года маршрут Ростов-Таганрог занял третье место в рейтинге самых востребованных пригородных направлений. Им воспользовались около 4,5 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самым популярным стал маршрут Минеральные Воды — Кисловодск. За прошлый год электрички перевезли по нему более 6,1 млн. пассажиров. Второе место занял маршрут Туапсе — Имеретинский Курорт. Электропоездами на этом направлении было перевезено около 5,5 млн человек.

Замыкают пятерку два маршрута, которые связывают станции Черноморского побережья. Так, поездами «Ласточка» сообщением Аэропорт Сочи —Туапсе и Аэропорт Сочи — Сочи были перевезены 2,1 млн и 1,4 млн пассажиров соответственно.

Анастасия Казуков

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