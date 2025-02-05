В Чебаркуле приняли отставку главы и назначили врио

Собрание депутатов Чебаркульского городского округа приняло отставку мэра Светланы Виноградовой. Временно исполняющим обязанности назначен заместитель главы города по общим вопросам Михаил Панарин. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в горсобрании.

Решение принято 5 февраля на заседании собрания депутатов Чебаркульского городского округа. По данным источника «Ъ-Южный Урал», Михаил Панарин ранее не работал в органах местного самоуправления. Накануне, 4 февраля, для его трудоустройства в мэрии была утверждена новая структура администрации —появилась должность заместителя главы города по общим вопросам, которую занял господин Панарин.

Михаилу Панарину 40 лет. До 1998 года он проживал в Казахстане, после чего переехал в Сатку Челябинской области. Господин Панарин ранее работал руководителем аппарата администрации Саткинского муниципального округа, с 2022 года находился в командировке в ДНР.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», об отставке главы Чебаркульского городского округа Светланы Виноградовой стало известно 2 февраля. Она покинула пост по собственному желанию. Светлана Виноградова руководила администрацией Чебаркуля с декабря 2020 года.