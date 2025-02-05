Вывоз зерна из Башкирии в регионы России за год увеличился в 3,6 раза

В январе 2025 года агропромышленные предприятия Башкирии вывезли в другие субъекты России около 71,8 тыс. т зерна и продуктов его переработки, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора. Зерновые и зернобобовые культуры, в числе прочих, поставлялись в Краснодарский и Ставропольский края, Белгородскую, Ленинградскую и Ростовскую области, Подмосковье, Татарстан и другие регионы (всего 18 субъектов).

Наибольшим спросом в январе пользовались пшеница (вывезено 32,2 тыс. т), ячмень (33,1 тыс. т) и горох (3,8 тыс. т). Также из республики вывозились рожь, подсолнечник, лен и крупы.

В январе 2024 года в 13 регионов было продано 20 тыс. т зерновых.

Идэль Гумеров