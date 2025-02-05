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В Нижнем Тагиле около УВЗ откроют исправительный центр на 400 осужденных

В Нижнем Тагиле рядом с территорией Уралвагонзавода планируется открыть исправительный центр для 400 осужденных, сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская

Фото: Марина Молдавская

По данным ведомства, исправительный центр будет располагаться не на территории завода, а около него. Проект реализуется совместно с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, которое выделило средства на его строительство. Центр будет относиться к исправительной колонии №5.

«В исправительной центре смогут находиться осужденные из разных регионов, которые изначально осуждены по “мягким” статьям или те, кто ранее были в колониях и хорошо показали себя»,— сообщил «Ъ-Урал» пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Напомним, в феврале прошлого года в Нижнем Тагиле ввели в эксплуатацию новый исправительный центр. Он относится к ИК-13 и рассчитан на 83 мужчин. Как считают в ГУФСИН, появление этого центра поможет решить проблему кадрового голода предприятий, расположенных в Нижнем Тагиле. Всего на его создание колония потратила 9 млн руб. из собственных средств.

Полина Щуцкая

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