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В Перми приостановлена деятельность еще одной сетевой пекарни

В Перми с 3 февраля приостановлена деятельность по оказанию услуг общественного питания в кафе «Настоящая пекарня» на ул. Революции, 68б. Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда, решение было принято краевым управлением Роспотребнадзора после выявленного нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Фото: 2Gis

Фото: 2Gis

По данным пресс-службы, ведомством был выявлен ряд нарушений в деятельности заведения, включая отсутствие исправных систем холодного и горячего водоснабжения, а также реализацию готовой продукции питания с истекшим сроком годности, которая может быть опасна для жизни и здоровья населения из-за высокого риска возникновения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.

Согласно сервису 2ГИС, в настоящее время на территории Перми действует 13 филиалов сети «Настоящая пекарня».

Отметим, что в прошлом месяце краевым Роспотребнадзором было выявлено нарушение санитарного законодательства сразу в нескольких точках сети пекарен «Хлебница». По данным ведомства, с конца декабря 2024 года острой кишечной инфекцией заболели 82 человека, купившие готовую еду в пекарнях этой сети. В связи с этим была приостановлена деятельность более пяти точек сети.

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