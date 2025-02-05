Жителей Прикамья будут судить за обман банков на 67 млн рублей

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении двух фигурантов уголовного дела о мошенничестве. Как сообщает сайт надзорного органа, в 2021–2022 годах обвиняемые оформляли заведомо невозвратные автокредиты в банках на третьих лиц. Неплатежеспособных заемщиков предполагаемые злоумышленники вводили в заблуждение, говоря, что сами расплатятся по обязательствам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», некоторым из них за оформление кредитов обвиняемые платили сравнительно небольшие деньги. При этом купленные на кредитные средства автомобили они продавали, а вырученные деньги расходовали по своему усмотрению.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский райсуд Перми для рассмотрения по существу.