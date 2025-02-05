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В Троицке сотрудника таможни отправили в колонию за превышение полномочий

Троицкий городской суд признал виновным сотрудника местного таможенного поста в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Ему назначили наказание в виде трех лет и 18 суток лишения свободы в колонии-поселении с запретом занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах в течение двух лет. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд установил, что таможенник с корыстным умыслом помог беспрепятственно въехать на территорию страны грузовику с товарами народного потребления, не прошедшими процедуру таможенного оформления и декларирования. В 2022 году преступление выявили сотрудники УФСБ России по региону, после чего расследовали уголовное дело.

Виталина Ярховска

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