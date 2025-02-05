В Адыгее подключат к газу почти 3 тысячи домов в 2025 году

В Адыгее на 2025 год запланировали подключение к газу около 2,9 тыс. домов. Новый план-график догазификации, утвержденный главой республики в декабре 2024 года, предусматривает создание технической возможности для подключения 12,2 тыс. домовладений к 2028 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Из поступивших 14 тыс. заявок на догазификацию уже одобрили 12,3 тыс. Заключено более 12 тыс. договоров, до границ участков 10,8 тыс. заявителей уже провели газ.

В 2024 году в регионе проложили около 300 км газовых сетей и установили более 50 распределительных шкафов. Также газифицировали пять населенных пунктов. Техническую возможность подключения получили порядка 6 тыс. домовладений.

Для отдельных категорий граждан предусмотрели соцподдержку при подключении к газу с максимальным размером льготы до 100 тыс. руб.

Адыгея заняла десятое место среди регионов России по реализации программы социальной газификации в 2024 году. Уровень обеспечения населения природным и сжиженным углеводородным газом в регионе к январю 2024 года достиг 96,18%, а к началу 2025 года этот показатель запланировали на уровне до 96,61%.

Анна Гречко