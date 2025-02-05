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В популярном жилом комплексе под Уфой увеличили скорость мобильного интернета

Жители сразу нескольких улиц в пригородном селе Михайловка получили доступ к цифровым сервисам на скорости до 100 Мбит/с. МегаФон запустил дополнительное оборудование вблизи ЖК «Михайловка Green». Это позволило расширить зону покрытия сети LTE, обеспечить стабильное соединение в помещениях и на улице, а также снять часть нагрузки с уже действующих телекомобъектов.

Фото: пресс-службы МегаФона

Новое оборудование дало лучшее качество связи на улицах Ореховая, Кедровая, Кипарисовая, Еловая, Березовая, Дубравная, Садовая, Кленовая, Брусничная, Хвойная, Черемуховая, а также в многоэтажках расположенного рядом ЖК Green Place. После расширения инфраструктуры местные жители суммарно начали использовать за месяц 18 Тбайт интернеттрафика, что сопоставимо почти с 13 тысячами фильмов в разрешении для смартфона.

Чтобы охватить достаточно широкую территорию и избежать перегрузок, оператор задействовал здесь сразу несколько диапазонов частот. В результате средняя скорость загрузки выросла до 20 Мбит/с, а максимальная — до 100 Мбит/с. Этого вполне хватает для комфортного использования «тяжёлых» цифровых сервисов (например, прямых трансляций в высоком разрешении даже без подключения к домашнему WiFi).

«В последние годы уфимцы все чаще выбирают жизнь в частном секторе. Мы внимательно следим за увеличением нагрузки на сеть и быстро реагируем на изменения. В зависимости от ситуации обновляем оборудование или запускаем дополнительные телеком-объекты, чтобы гарантировать нашим клиентам стабильное и быстрое подключение. Недавно такие работы прошли не только в Михайловке, но и в Нагаево, еще одном популярном для переезда селе под Уфой», — рассказал технический руководитель МегаФона в Башкирии Алексей Ногин.

АО «МегаФон»

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