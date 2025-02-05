Прибыль TotalEnergies упала на 21%

TotalEnergies завершила 2024 год с показателем скорректированной чистой прибыли $18,3 млрд. По сравнению с 2023 годом прибыль французской энергетической компании упала на 21%, следует из финансового отчета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

В самой компании падение прибыли связывают с эффектом высокой базы: цены на нефть и спрос на нее заметно снизились по сравнению с двумя предыдущими годами. При этом результат Total совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных LSEG. А прибыль за четвертый квартал оказалась даже выше ожидаемого — $4,4 млрд.

Компания также объявила об увеличении дивидендов за 2024 год на 7%, до €3,22 на акцию, и заявила, что в 2025 году планирует ежеквартально выкупать акции на $2 млрд.

Кирилл Сарханянц