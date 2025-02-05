Главой Варгашинского округа стал спикер местной думы

Депутаты думы Варгашинского округа единогласно избрали 5 февраля главой муниципалитета Эдуарда Тимофеева. Информацию подтвердили в администрации округа. До его назначения исполняющей обязанности главы округа была Татьяна Михалева.

Ранее господин Тимофеев занимал пост председателя думы муниципалитета. До этого работал в АО «Кургансемена» начальником третьего производственного участка, в состав думы вошел в 2009 году, в 2023 году стал ее председателем.

Виталина Ярховска