Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Бренд представляет необычное партнерство»

Анна Минакова — о сотрудничестве Ulysse Nardin с дизайнером Всеволодом «Севером» Черепановым

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какими получились часы, которые позиционируют как «вызов границам и разрушение условности».

Фото: ulysse-nardin.com

Фото: ulysse-nardin.com

Ulysse Nardin — бренд очень интересной судьбы. И, конечно, рассвет его пришелся на времена Рольфа Шнидера, купившего его в 1983 году и управлявшего компанией до своей смерти в 2011-м. А потом мы видели многое. В частности, то, как популярный у коллекционеров в возрасте 50+ бренд пытались превратить в молодежный силами бывшего директора Apple Watch. Это случилось, когда марка была куплена группой Kering, но реорганизация была неудачной. Теперь бренд принадлежит Sowind и представляет необычное партнерство.

Новые часы Ulysse Nardin выпустил совместно с независимым художником и дизайнером и позиционирует их как «вызов границам и разрушение условности». На выходе мы имеем довольно брутальные, лаконичные унисекс-часы в темно-сером цвете. Но, если честно, в этом партнерстве интереснее даже не результат, а фигура дизайнера. Расскажу вам немножко о нем.

Это родившийся в Кыргызстане Всеволод «Север» Черепанов, он начал свою карьеру в моде в качестве модели, а по образованию — графический дизайнер. Он основал свой первый бренд одежды Sever в 2016 году, а в 2019-м запустил Genesis 2.0 в концепции апсайклинга. У него были разные партнерские проекты, в том числе с суперзнаменитыми брендами вроде Nike. А теперь — со звездным часовым брендом Ulysse Nardin.

Анна Минакова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...