«Бренд представляет необычное партнерство»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какими получились часы, которые позиционируют как «вызов границам и разрушение условности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ulysse-nardin.com Фото: ulysse-nardin.com

Ulysse Nardin — бренд очень интересной судьбы. И, конечно, рассвет его пришелся на времена Рольфа Шнидера, купившего его в 1983 году и управлявшего компанией до своей смерти в 2011-м. А потом мы видели многое. В частности, то, как популярный у коллекционеров в возрасте 50+ бренд пытались превратить в молодежный силами бывшего директора Apple Watch. Это случилось, когда марка была куплена группой Kering, но реорганизация была неудачной. Теперь бренд принадлежит Sowind и представляет необычное партнерство.

Новые часы Ulysse Nardin выпустил совместно с независимым художником и дизайнером и позиционирует их как «вызов границам и разрушение условности». На выходе мы имеем довольно брутальные, лаконичные унисекс-часы в темно-сером цвете. Но, если честно, в этом партнерстве интереснее даже не результат, а фигура дизайнера. Расскажу вам немножко о нем.

Это родившийся в Кыргызстане Всеволод «Север» Черепанов, он начал свою карьеру в моде в качестве модели, а по образованию — графический дизайнер. Он основал свой первый бренд одежды Sever в 2016 году, а в 2019-м запустил Genesis 2.0 в концепции апсайклинга. У него были разные партнерские проекты, в том числе с суперзнаменитыми брендами вроде Nike. А теперь — со звездным часовым брендом Ulysse Nardin.

Анна Минакова