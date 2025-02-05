Скончался ректор Сибирского госуниверситета геосистем и технологий

В возрасте 68 лет скончался ректор Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Александр Карпик. О смерти руководителя вуза в своем Telegram-канале сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона назвал его «замечательным человеком, опытнейшим ученым и преподавателем». «Александр Петрович многое сделал для новосибирского вуза, в котором трудился последние 30 лет, вкладывал в работу все свои силы»,— отметил Андрей Травников роль Александра Карпика в истории университета.

Александр Карпик работал ректором СГУГиТ с 2006 года. Как ученый, занимался разработками по использованию ГЛОНАСС-технологий. «Александр Петрович является автором проекта по созданию наземной инфраструктуры ГЛОНАСС на территории Новосибирской области, который был реализован в 2011 году. По его инициативе был реализован проект по созданию региональной системы координат на территорию Новосибирской области, позволивший сделать пересчет кадастра области из 220 систем координат в одну»,— говорится о его деятельности в материалах вуза.

Валерий Лавский