В Совете Федерации проходит выставка картин, посвященная 95-летию Магнитки

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин открыл выставку картин «Магнитке-95. Этих дней не смолкнет слава». В экспозиции представлены живописные и графические работы, созданные в разные периоды 95-летней истории города металлургов и строителей — Магнитогорска. Одна из картин выполнена в технике лоскутной инкрустации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

Сенатор отметил, что основные сюжеты художественных произведений – строительство города и комбината, рабочие процессы на предприятии, трудовые будни металлургов, жизнь героев социалистического труда и рабочих, уральские пейзажи.

«Работы художников рассказывают об истории Магнитогорска, Магнитогорского металлургического комбината, начиная с первого котлована, и, конечно, о людях, которые оставили след в судьбе города»,— добавил Олег Цепкин.

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В открытии выставки приняли участие сенаторы Российской Федерации Владимир Джабаров, Геннадий Орденов, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Наталья Котова, президент региональной общественной организации «Челябинцы» Александр Валов, исполнительный директор организации Мария Гарелина, а также представители других общественных объединений.

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