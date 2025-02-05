Аналитики назвали среднюю стоимость квартиры в Краснодаре в 2024 году

В Краснодаре в четвертом квартале 2024 года средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составила 6,4 млн руб. Такие данные предоставили «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Стоимость квадратного метра в столице Кубани составляет в среднем 123 тыс. руб. Стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Краснодара — 4,8 млн руб. в среднем.

Сочи вошел в топ городов с самыми высокими средними ценами на вторичные квартиры — 14,6 млн руб., стоимость однокомнатных — 10,2 млн руб. Квадратный метр на курорте стоит 296 тыс. руб.

В Севастополе спрос на вторичное жилье вырос на 17%. Однокомнатные квартиры в регионе стоят 6,7 млн руб., в целом жилье — 8,5 млн руб. В Симферополе показатели составляют 6,2 млн руб. и 8,3 млн руб. соответственно. Квадратный метр в этих городах в среднем стоит 167 и 159 тыс. руб.

Татьяна Ручкина