Регоператор отложил начисление пеней за просрочку платежей за вывоз мусора

АО «Экология» отложило начисление пеней за просрочку платежей за вывоз мусора до 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил СМИ первый вице-губернатор — председатель правительства региона Михаил Смирнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Хочу сказать, что из 1,5 млн абонентов, которые сегодня есть, около 1,4 млн уже сегодня ежемесячно получают квитанции. Несмотря на то, что абонентскую базу приходилось формировать тоже, как вы понимаете, в определенных условиях»,— уточнил господин Смирнов, напомнив, что «никаких перезаключений договоров не требуется».

АО «Экология» стало новым региональным оператором по вывозу ТКО с 1 ноября 2024 года. В августе прошлого года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что ООО «ЭкоСтройРесурс» больше не будет выполнять функции регоператора. Компания завершила эту деятельность 31 октября.

Андрей Сазонов