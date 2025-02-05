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Дело о финансовых махинациях группы мигрантов в Нижнем Новгороде передали в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении группы мигрантов, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. В суд переданы материалы по 84 эпизодам преступной деятельности, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Четырех уроженцев ближнего зарубежья задержали в июне 2024 года в Ярославле. У них изъяли средства связи, 35 банковских карт и 47 поддельных идентификационных карт. Кроме того, полиция выяснила, что мигранты находились в России незаконно.

Как полагает следствие, злоумышленники предоставляли в финансовые учреждения Нижнего Новгорода поддельные документы, по которым им делали банковские карты. Эти платежные инструменты фигуранты планировали передать неизвестным, чтобы их можно было использовать в преступных целях, считают правоохранители.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») и ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Фигурантов заключили под стражу.

Елена Ковалева

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