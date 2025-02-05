Нижегородская пенсионерка лишилась 8 млн рублей после «обвинений» в госизмене

В Нижнем Новгороде 78-летняя жительница отдала мошенникам 8,4 млн руб., поверив ложным обвинениям в госизмене. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным правоохранителей, потерпевшей в одном из мессенджеров три недели звонил лжеполицейский. Он убедил пенсионерку, что деньги с ее счета отправляются в недружественную страну и, чтобы избежать уголовной ответственности и сохранить сбережения, нужно перевести средства на «безопасные» счета. Получив деньги, злоумышленник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Елена Ковалева