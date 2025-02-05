В Крыму ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки
ФСБ России сообщила о ликвидации в Крыму ячейки организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом сообщает «Ъ».
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В ходе операции задержали пять человек, подозреваемых в вербовке сторонников группировки.
По данным ФСБ, задержанные занимались активной деятельностью по привлечению новых членов организации и распространению ее идеологии среди населения региона.