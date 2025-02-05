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В Крыму ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки

ФСБ России сообщила о ликвидации в Крыму ячейки организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом сообщает «Ъ».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ходе операции задержали пять человек, подозреваемых в вербовке сторонников группировки.

По данным ФСБ, задержанные занимались активной деятельностью по привлечению новых членов организации и распространению ее идеологии среди населения региона.

Тат Гаспарян

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