Экс-начальник отдела томского СКР и бизнесмен получили по 10 лет за коррупцию

Сегодня завершился суд над экс-руководителем 1-го отдела управления Следственного комитета России (СКР) по Томской области Сергеем Арефьевым и томским бизнесменом Владиславом Левчуговым, которые обвинялись соответственно в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Каждому суд назначил десять лет колонии строгого режима и штраф в размере 420 млн руб. Кроме того, Сергея Арефьева лишили звания полковника юстиции и запретили работать в правоохранительных органах в течение восьми лет после освобождения. Об этом «Ъ» рассказали в пресс-службе городского суда Юрги Кемеровской области. В другой регион дело направили, чтобы исключить сомнения в объективности и беспристрастности разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сергей Арефьев Фото: Басманный районный суд Владислав Левчугов Фото: Басманный районный суд Следующая фотография 1 / 2 Сергей Арефьев Фото: Басманный районный суд Владислав Левчугов Фото: Басманный районный суд

Сергея Арефьева и Владислава Левчугова задержали 2 декабря 2021 года в Томске. Обоих конвоировали в Москву и по решению Басманного райсуда столицы поместили в местный СИЗО.

По версии следствия, в декабре 2021 года начальник отдела томского управления СКР при посредничестве предпринимателя получил взятку около 42 млн руб. за прекращение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в отношении другого коммерсанта.

Оба фигуранта дела вину не признали. Выступая с последним словом, они просили судью Нину Сидорину вынести «законное и обоснованное решение».

Константин Воронов, Новосибирск