В Новосибирской области и Алтайском крае введен режим «черного неба»

На территории еще четырех городов Сибири введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, до 7 февраля он будет действовать на территории Барнаула и Бийска (Алтайский край), до 6 февраля — в Новосибирске и Искитиме.

Ранее режим «черного неба» также был установлен в Новокузнецке, Прокопьевске, Кемерове и Новокузнецком районе Кузбасса до 6 февраля.

Кроме того, режим НМУ действует до вечера 5 февраля на территории Норильска (Красноярский край).

Александра Стрелкова