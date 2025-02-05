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В Новосибирской области и Алтайском крае введен режим «черного неба»

На территории еще четырех городов Сибири введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, до 7 февраля он будет действовать на территории Барнаула и Бийска (Алтайский край), до 6 февраля — в Новосибирске и Искитиме.

Ранее режим «черного неба» также был установлен в Новокузнецке, Прокопьевске, Кемерове и Новокузнецком районе Кузбасса до 6 февраля.

Кроме того, режим НМУ действует до вечера 5 февраля на территории Норильска (Красноярский край).

Александра Стрелкова

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