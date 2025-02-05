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Двухуровневый двор-парк на стилобате: ПЗСП построит уникальное микс-пространство в Дзержинском районе

Новый жилой комплекс «Три Девятых» появится по адресу ул. Кронштадтская, 39. В проекте ПЗСП воплотит главные преимущества современных трендов строительства и благоустройства.

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ЖК «Три Девятых» класса «комфорт+» — новый проект от флагмана пермской строительной индустрии ПЗСП. Дом будет построен в треугольнике улиц Плеханова, Екатерининской и Шоссе Космонавтов. В шаговой доступности находится вся необходимая инфраструктура: школы, детские сады и поликлиники, экстрим-парк, ПГНИУ, Черняевский лес и скверы, Эспланада.

В основу дома ПЗСП заложил девять преимуществ: надежность и репутацию застройщика, развитую локацию, современную архитектуру, двухуровневый двор-парк, авторский дизайн лобби и общественных пространств, функциональные планировки и стильную отделку квартир, закрытый паркинг в стилобате и умные инженерные решения.

ЖК будет состоять из четырех домов разной этажности, построенных по монолитно-каркасной и современной технологии индустриального домостроения BAUM, которая позволяет создавать огромный спектр архитектурных решений и внутренних планировок, делать их более энергоэффективными и экологически чистыми.

Евгений Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»:

«Каждый проект мы расцениваем как вклад в будущее нашего города. В «Три Девятых» мы объединили современные технологии индустриального домостроения и учли потребности будущих жителей: от удобства расположения и транспортной доступности до высокого уровня безопасности и комфорта. Каждый элемент проекта тщательно продуман, начиная от архитектуры и заканчивая благоустройством. Для нас важно, чтобы жители с удовольствием возвращались домой».

Одним из главных преимуществ проекта станет двухуровневый двор-парк на стилобате, который будет наполнен разнообразными площадками для отдыха и игр. Главная концепция двора – бесконечная прогулка и увлекательное времяпрепровождение для всех жителей. Здесь будут площадки для детей с песочницей, горками и интерактивными элементами. Для подростков и взрослых – спортивная площадка и лаундж-зоны. За счёт уникального ландшафта на стилобате все зоны будут окружены озеленением.

Система “Умный дом” включает бесконтактный вход на территорию через систему распознавания лиц и автоматическую передачу показаний счётчиков. Система распознавания номерных знаков автомобиля также позволит беспрепятственно проехать в паркинг.

В дизайнерских лобби предусмотрены зоны для буккроссинга, коворкинг и колясочные. Внутри стилобата располагаются кладовые и паркинг. На первом этаже комплекса разместятся магазины, кофейни, пункты выдачи.

Среди планировок будут квартиры с высотой потолков до 3,9 метра, гардеробными и мастер-спальнями. Квартиры сдаются в трёх вариантах отделок: White Box, Light и Night. В White Box будут выполнены все предчистовые работы, а в готовых дизайнерских отделках Light и Night будут использованы отделочные материалы высокого качества в светлых или темных оттенках.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик ПЗСП – Кронштадтская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

АО «ПЗСП»

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