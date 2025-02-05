Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбурге задержали двух жителей Татарстана с 66 свертками синтетического наркотика

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и патрульно-постовой службы задержали во дворе жилого дома в Оренбурге двух жителей города Набережные Челны Республики Татарстан 34 и 36 лет. Они подозреваются в незаконном обороте запрещенных средств. Об этом сообщает УМВД России по Оренбургской области.

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Фото: пресс-служба УВД Сочи

В карманах одежды мужчин обнаружено 66 свертков с синтетическим наркотиком — N-метилэфедроном. Каждый сверток весит около 2 г. В арендованной подозреваемыми квартире оперативники обнаружили пакеты с аналогичным веществом общей массой 410,75 г., весы и упаковочный материал.

По версии следствия, «злоумышленники работали на нелегальный интернет-магазин по продаже “синтетики”». Крупную партию криминального товара они забрали из схрона в лесополосе за городом. Его часть сообщники расфасовали и планировали сбыть на территории Оренбурга через тайники-закладки.

Ранее подозреваемые привлекались к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. В отношении жителей Татарстана возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. На период расследования фигуранты заключены под стражу.

Руфия Кутляева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...