В Оренбурге задержали двух жителей Татарстана с 66 свертками синтетического наркотика

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и патрульно-постовой службы задержали во дворе жилого дома в Оренбурге двух жителей города Набережные Челны Республики Татарстан 34 и 36 лет. Они подозреваются в незаконном обороте запрещенных средств. Об этом сообщает УМВД России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В карманах одежды мужчин обнаружено 66 свертков с синтетическим наркотиком — N-метилэфедроном. Каждый сверток весит около 2 г. В арендованной подозреваемыми квартире оперативники обнаружили пакеты с аналогичным веществом общей массой 410,75 г., весы и упаковочный материал.

По версии следствия, «злоумышленники работали на нелегальный интернет-магазин по продаже “синтетики”». Крупную партию криминального товара они забрали из схрона в лесополосе за городом. Его часть сообщники расфасовали и планировали сбыть на территории Оренбурга через тайники-закладки.

Ранее подозреваемые привлекались к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. В отношении жителей Татарстана возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. На период расследования фигуранты заключены под стражу.

Руфия Кутляева