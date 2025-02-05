В Перми злоумышленники сообщили о минировании двенадцати школ

На электронные адреса ряда образовательных учреждений Перми 5 февраля поступили анонимные сообщения о минировании их зданий. Как сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края, такие сообщения получили администрации 12 учреждений среднего образования. Их руководители приняли необходимые меры по обеспечению безопасности. В средней образовательной школе №76 были проведены эвакуационные мероприятия. «Угрозы для жизни и здоровья населения нет»,— сообщает минтербез.