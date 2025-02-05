Депутат призвал проверить сведения о превышении концентрации бензапирена в Анапе

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Денис Хмелевской призвал специалистов и правоохранительные органы разобраться в ситуации с якобы превышением на пляжах Анапы опасного канцерогена бензапирена, который вызывает онкологические заболевания. Подобные сообщения в СМИ он в своем Telegram-канале назвал «провокацией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

В СМИ и соцсетях появились сообщения, что пробы грунта были взяты совместно с Всероссийским обществом охраны природы, а научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян сообщил, что бензапирен в пробах более чем в 20 раз превышает предельно допустимую концентрацию.

Кубанский депутат выяснил, что бензапирен образовывается только в результате горения, пиролиза, тления или полимеризации. А разлившийся мазут в Черном море никто не поджигал. Господин Хмелевской также отметил, что в лабораторных исследованиях действительно оказалось высокое содержание бензапирена. Однако эти пробы были взяты самостоятельно заказчиком исследования — АО НИПИ «Экопромстандарт» на производственной площадке в Анапе.

На фейковость сообщений, по мнению депутата, указывает и то, что в числе первых о результатах исследования сообщили в Telegram-каналах, поддерживающих киевский режим.

«Не исключено, что мы можем иметь дело с масштабной провокацией, цель которой — сорвать курортный сезон в Краснодарском крае, нанести экономический ущерб и внести смятение в общество»,— пишет депутат.

Александра Бастова