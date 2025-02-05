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Обвиняемый по делу «Башкиравтодора» отсудил долг по зарплате

Октябрьский райсуд Уфы взыскал в пользу бывшего главного инженера ООО «Баштранслогистик» Рината Мардисламова около 810 тыс. руб. невыплаченной заработной платы, указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, с иском в суд обратилась прокуратура Октябрьского района, рассмотревшая жалобу Рината Мардисламова о нарушении компанией трудового законодательства.

Ответчик в суд не явился.

В ходе судебных разбирательств было установлено, что согласно допсоглашению к трудовому договору, Ринату Мардисламову установили 50% должностного оклада от полной ставки в размере 150 тыс. руб. Факт трудовой деятельности подтвердился копией трудовой книжки, расчетными листками и сведениями из Пенсионного фонда РФ.

Ринат Мардисламов — один из трех обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в АО «Башкиравтодор». Подсудимые, по версии следствия, по подложным документам оформили доставку грузов на реконструкцию двух автомобильных дорог. Общая сумма ущерба составила около 154 млн руб. Дело рассматривается в Кировском райсуде Уфы.

ООО «Баштранслогистик» зарегистрировано в июне 2021 года в Уфе. Учредителем является Айдар Батталов. Фирма специализируется на работе автомобильного грузового транспорта. В 2023 году выручка компании составила 299,5 млн руб., убыток — 56,6 млн руб. В конце января арбитражный суд Башкирии признал компанию банкротом.

Венера Хисамова

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