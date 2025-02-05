Мэрия Миасса заплатит «Ростелекому» 195 млн рублей долга по контракту

ПАО «Ростелеком» и администрация Миасса заключили мировое соглашение по делу о взыскании задолженности в размере почти 195 млн руб. по энергосервисному контракту. Документ утвердил Арбитражный суд Челябинской области 4 февраля. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Согласно мировому соглашению, администрация будет осуществлять ежемесячные выплаты компании, начиная с апреля этого года и до конца 2026 года. В случае нарушения графика платежей предусмотрено право требовать исполнение договоренностей досрочно. В целом компания удовлетворена решением суда»,—сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе ПАО «Ростелеком.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», компания направила иск о взыскании почти 195 млн руб. с администрации Миасса в августе 2024 года. Энергосервисный контракт «Ростелеком» и мэрия заключили в 2019 году. Компания должна была заменить около 9 тыс. светильников в городе и окрестных поселках, оборудовать 186 пунктов учета электричества, установить систему контроля уличных фонарей. Подрядчик исполнил условия контракта, но деньги за услуги не получил. По данным администрации Миасса, задолженность возникала «вследствие длительного спора между сторонами о качестве установленного оборудования».