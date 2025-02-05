Экс-главу МИД Таджикистана осудили на 27 лет по делу о попытке госпереворота

Верховный суд Таджикистана вынес приговоры по делу о попытке государственного переворота. Фигурантам, в числе которых экс-министр иностранных дел Хамрохон Зарифи, назначили сроки от 18 до 27 лет, сообщает местный портал Asia Plus.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Песов / РИА Новости Фото: Эдуард Песов / РИА Новости

Самый большой срок — 27 лет лишения свободы — получил бывший министр, а также экс-депутат парламента и председатель Демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзоду. Бывшего зампредседателя Демпартии, журналиста Ахмадшоха Комилзоду суд приговорил к 18 годам, заместителя председателя Социал-демократической партии, юриста Шокирджона Хакимова — к 18 годам, журналистку и племянницу Шокирджона Хакимова Рухшону Хакимову — к 8 годам.

Аресты чиновников Таджикистана начались в июне 2024 года. Asia Plus пишет, что власти официально не предоставляют информацию по этому делу, а судебные заседания проходит в закрытом режиме. Первое из них состоялось в ноябре прошлого года. Утверждается, что большинству предъявлены обвинения по ст. 305 (госизмена) и ст. 306 (захват власти), некоторым — по ст. 247 (мошенничество) и ст. 189 (разжигание национальной, расовой, местнической или религиозной вражды) УК Таджикистана. Сами фигуранты отрицали вину и просили суд оправдать их.