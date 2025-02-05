В Татарстане профинансировали 317 малых предприятий в научной сфере на 440 млн руб.

В 2024 году 317 малых предприятий в научно-технологической сфере были профинансированы Фондом поддержки предпринимательства Республики Татарстан на 440 млн рублей. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Также за год в республике было выделено порядка 28 млн рублей для обеспечения субсидий 50 молодым ученым на приобретение жилья.

Лейла Фазлеева отметила, что Татарстан внесет значительный вклад в реализацию национальной цели «Технологическое лидерство», обозначенной в Указе Президента Российской Федерации № 309.

«Учитывая научную школу Республики Татарстан, абсолютно точно понятно, что вклад Республики в этот объем будет большим и колоссальным», — отметила заместитель премьер-министра республики.

Пункт 7 указа предусматривает обеспечение технологической независимости, создание новых рынков, а также увеличение к 2030 году валовой добавленной стоимости и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40% по сравнению с уровнем 2022 года.

Влас Северин