Жителя Татарстана обвинили в мошенничестве при оформлении автокредита в Удмуртии

В Ижевске завершили расследование уголовного дела против 43-летнего жителя Татарстана, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемый через интернет заказал поддельный паспорт и водительское удостоверение на имя незнакомца из Нижнего Новгорода. В январе 2024 года обвиняемый использовал эти документы для получения автокредита в одном из автосалонов Ижевска и приобрел автомобиль. Позже злоумышленник продал иномарку и потратил деньги на личные нужды, включая погашение долгов.

Финансовой организации причинен ущерб на сумму 1,9 млн руб. Уголовное дело утверждено прокурором, дело направлено в суд.