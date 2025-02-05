Онкология — не миф, но мифы о ней популярны: каждый десятый все еще верит, что ей можно заразиться
Каждый десятый житель России считает, что онкозаболеванием можно заразиться.
При этом более половины уверены, что никогда им не заболеют. Такие данные приводит аналитический центр «АльфаСтрахование» по итогам опроса ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями.
97% участников опроса осведомлены о том, что представляют собой онкологические заболевания, а 29% сталкивались с ними в окружении. Из самых ярких заблуждений — каждый десятый считает, что онкозаболевание можно «подхватить» от человека, который уже им болеет, то есть при близком контакте.
24% убеждены, что подобный диагноз автоматически означает летальный исход, что тоже является ошибочным утверждением. При этом 44% опрошенных знают о современных методах лечения, ранней диагностике многих типов онкологии и случаях успешного выздоровления.
Еще один миф повлиял на мнение 37% опрошенных: они считают, что онкологические заболевания связаны только с наследственностью. 34% не видят разницы между злокачественными и доброкачественными новообразованиями, а 48% ошибочно думают, что большинство случаев подтверждения диагноза случается преимущественно у людей старшего возраста. Только 14% считают, что онкология не коррелирует с возрастным критерием.
8% респондентов допускают, что провоцировать онкологию могут неправильное питание и потребление продуктов с вредными пищевыми добавками. 18% отметили, что не понимают, чем вызвана болезнь и можно ли от нее полноценно защититься. 22% говорят, что на заболеваемость влияют стрессы и плохая экология, еще 23% в качестве фактора риска выделяют гормональные препараты в продуктах. А 31% называют основной причиной вредные привычки, такие как курение.
52% опрошенных предполагают, что онкология сопровождается болевыми ощущениями и общим плохим состоянием здоровья, что далеко не всегда является правдой. 37% знают, что новообразования могут никак не проявлять себя в течение долгого времени.
Уверены, что никогда не заболеют, 57% участников исследования. Хотя бы один раз проверялись на онкомаркеры 21%. Регулярное внимание этому вопросу уделяют 16% участников опроса. 13% планируют приобрести страховку на случай онкозаболеваний или уже имеют ее.