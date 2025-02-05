Человек погиб на пожаре в селе Кошки Самарской области

Вчера, 4 февраля, трагический инцидент произошел в селе Кошки. При пожаре в жилом доме погиб человек, сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Информация о пожаре поступила на пульт оперативных служб в 21:12 (MSK+1). На место были направлены три пожарных расчета. Проведя разведку, начальник караула сообщил, что внутри жилого дома открытым пламенем горит комната на площади 20 кв. м, кровля и потолочное перекрытие частично обрушены.

Ликвидация пожара была объявлена 00:01 (MSK+1) 5 февраля. В тушении принимали участие 11 огнеборцев и 3 единицы пожарной техники.

Причины возгорания и гибели человека сейчас устанавливаются.

Алексей Алексеев