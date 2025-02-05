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Ярославский судостроительный завод сменил гендиректора

Генеральным директором ПАО «ЯСЗ» с 6 февраля станет Евгений Норенко. Соответствующая информация размещена на сайте «Центра раскрытия корпоративной информации» «Интерфакса».

Ярославский судостроительный завод

Ярославский судостроительный завод

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ярославский судостроительный завод

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Заседание совета директоров состоялось 3 февраля. На нем принималось решение о прекращении полномочий генерального директора и назначении генерального директора ПАО «ЯСЗ».

«Принято решение прекратить "05" февраля 2025 г. полномочия генерального директора ПАО "ЯСЗ" Новинькова Игоря Геннадьевича и назначить на должность генерального директора ПАО "ЯСЗ" Норенко Евгения Ивановича с "06" февраля 2025 г. сроком на 5 лет»,— говорится в сообщении.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Евгений Норенко является гендиректором таких организаций как АО «Финсудпром», ООО «Биком», ООО «Гранд Лидер», ООО «Контакт», все они зарегистрированы в Москве. В 2021-2023 годах господин Норенко был гендиректором судостроительного завода «Вымпел». В базе «СПАРК-Интерфакс» и kartoteka.ru гендиректором ПАО «ЯСЗ» в настоящий момент значится Вячеслав Карпов, на сайте Ярославского судостроительного завода — Игорь Новиньков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в июне 2024 года Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск заместителя генерального прокурора по иску, в качестве обеспечительной меры по которому было арестовано имущество ПАО «ЯСЗ». Суть иска неизвестна, так как заседание было закрытым.

Алла Чижова

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