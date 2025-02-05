В Тольятти депутаты озаботились наказаниями осквернителям городской символики

Комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями думы Тольятти готовит изменения в Положение об официальных символах города, о порядке их использования. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Андрей Набиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

По словам депутата, сейчас идет утверждение новых условий для физических лиц, желающих использовать в своих целях флаг и герб Тольятти. Для оформления соответствующей заявки и подтверждения права размещения символов будет необходимо предоставить ряд документов. Этот процесс можно будет оптимизировать с помощью онлайн-сервисов.

«Вместе с тем, отдельное внимание следует уделить мерам пресечения, предусмотренным за осквернение городской символики. Вопрос будет рассмотрен дополнительно»,— заявил господин Набиев.

До депутатских инициатив тольяттинская городская символика никогда не осквернялась. Во всяком случае, информация о каких-либо инцидентах отсутствует.

Алексей Алексеев