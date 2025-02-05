Земли экс-главы «Ямалстройгаздобычи» в Анапе продают на торгах за 243 млн рублей

Земельные участки и квартиру бывшего руководителя ЗАО «Трест "Ямалстройгаздобыча"» Юрия Кинцлера в Анапе выставили на торги за 243 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов Фото: Алексей Зотов

Из объявления следует, что арбитражный управляющий Владимир Шипаев выставил на продажу недостроенный коттедж площадью 209,2 кв. м в Витязево (ул. Мира, 94), начальная цена — 45 млн руб. Кроме того, в единый лот входят земельный участок в селе Юровка (ул. Садовая, 358) площадью 59,1 тыс. кв. м и три телятника — здания площадью 448, 851 и 696 кв. м. Начальная цена — 189 млн руб. Квартиру площадью 65,5 кв. м в Анапе (ул. Ленина, 151) выставили на торги за 9 млн руб.

Также в состав лота входят автомобили Юрия Кинцлера: Land Rover Range Rover Sport 2008 года выпуска (2,7 млн руб.) и BMW X5 2004 года выпуска (1,3 млн руб.). Еще на торги выставили земельный участок площадью 14 тыс. кв. м в Калужской области (Тарусский район, в районе села Волковское) с располагаемым на нем объектом незавершенного строительства жилого назначения. Начальная цена участка с объектом составила 49,5 млн руб. В лот входит также гаражный бокс площадью 18 кв. м в Москве (ул. Кахова, 30).

Торги назначены на 26 мая.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Юрий Кинцлер являлся гендиректором ЗАО «Трест "Ямалстройгаздобыча"» с 27 декабря 2011 года по 19 января 2012 года. Общество зарегистрировано в Кирове в 1997 году. Основной вид деятельности — производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий. Компанию суд признал банкротом в декабре 2012 года. Кроме того, Юрий Кинцлер — учредитель ООО «Ямалстройгаздобыча» (91% УК). Общество зарегистрировано в Москве в 2010 году. Компания занималась строительством жилых и нежилых зданий. Фирма признана судом банкротом в августе 2015 года.

Сам Юрий Кинцлер признан Арбитражным судом Москвы банкротом в августе 2017 года. Согласно решению суда, с требованием о признании господина Кинцлера несостоятельным обратилось ООО «Технология права». Долг перед организацией по оказанной юридической помощи составил 800 тыс. руб.

В 2016 году бывший руководитель ЗАО «Трест "Ямалстройгаздобыча"» Юрий Кинцлер получил 4,5 года колонии общего режима за невыплату почти одной тысяче своих работников более 117 млн руб. По данным Следственного комитета России, в ноябре 2012 года фирма была признана банкротом. Господин Кинцлер, являясь фактическим руководителем и собственником ЗАО «Трест "Ямалстройгаздобыча"», не выплачивал заработную плату 923 работникам организации, а имущество, за счет продажи которого могла быть погашена задолженность по заработной плате и налоговым выплатам, вывел на принадлежащее ему вновь созданное ООО «Ямалстройгаздобыча» в общей сумме около 280 млн руб. В итоге своим работникам организация задолжала заработную плату в размере более 117 млн. руб. Задолженность треста по уплате налога на доходы физических лиц составила около 75 млн руб.

Тат Гаспарян