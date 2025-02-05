Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинске на очистку реки Миасс направят 14 млн рублей

Центр экологического мониторинга Челябинской области объявил тендер на очистку акватории реки Миасс от мусора и растительности. Начальная стоимость контракта составляет более 14 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Работы необходимо проводить на двух участках реки Миасс, начиная с автомобильного моста по улице Красная, заканчивая у недостроенного здания конгресс-холла. Их общая площадь составляет 16,3 га. Подрядчику необходимо убирать бытовой мусор с поверхности реки, в том числе под мостами, а также скашивать растительность, после чего подготавливать отходы к вывозу. Срок выполнения работ в этом году — с 16 июня по 31 октября.

Итоги аукциона подведут 17 февраля.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...