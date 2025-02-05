В Челябинске на очистку реки Миасс направят 14 млн рублей

Центр экологического мониторинга Челябинской области объявил тендер на очистку акватории реки Миасс от мусора и растительности. Начальная стоимость контракта составляет более 14 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Работы необходимо проводить на двух участках реки Миасс, начиная с автомобильного моста по улице Красная, заканчивая у недостроенного здания конгресс-холла. Их общая площадь составляет 16,3 га. Подрядчику необходимо убирать бытовой мусор с поверхности реки, в том числе под мостами, а также скашивать растительность, после чего подготавливать отходы к вывозу. Срок выполнения работ в этом году — с 16 июня по 31 октября.

Итоги аукциона подведут 17 февраля.