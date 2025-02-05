Спрос на IT-ипотеку в Челябинской области упал в два раза

В начале 2025 года доля интереса к покупке жилья по семейной ипотеке среди всех льготных программ в Челябинской области составила 58,2%. С июля прошлого года, когда завершилась программа с господдержкой, спрос на подобные займы не изменился. А число запросов об IT-ипотеке из-за изменений условий в выдаче сократилось с 6,3% до 3%, сообщает «Яндекс Недвижимость».

Среди выставленных на продажу квартир в новостройках Челябинской области 66,5% подходит под бюджет семейной программы (стоимость до 7,5 млн руб.) и 91,8% — под условия займа для IT-специалистов (до 11,2 млн руб.).

В целом по стране доля запросов о семейной ипотеке на начало 2025 года находится на уровне 56,8%, а интерес к господдержке айтишников уменьшился с 9,9% в июле до 3,8% в январе. В кредитных портфелях крупнейших банков семейная ипотека занимает долю в 20,5% по объему, IT-ипотека — 2,7%. Доли в 2,6% и 1,5% распределены между дальневосточной и сельской ипотеками.

Виталина Ярховска