УБРиР начал активную работу в городе Алапаевске

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открыл в городе дополнительный офис и подписал с администрацией муниципального образования соглашение о сотрудничестве. Новое отделение заработало в городе Алапаевске (Свердловская область) по адресу: ул. Сафонова, дом 58. Это первый дополнительный офис, открытый УБРиР в 2025 году.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УБРиР Фото: Пресс-служба УБРиР

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава муниципального образования город Алапаевск Денис Толмачев и президент УБРиР Алексей Долгов. Руководители подписали документ о сотрудничестве для решения задач социально-экономического развития Алапаевска. Соглашение между финансовой организацией и городской администрацией создает фундамент для взаимодействия в реализации приоритетных инфраструктурных проектов и развитии муниципально-частного партнерства (МЧП), в том числе с использованием концессионных соглашений. В соглашении также зафиксировано обоюдное намерение мэрии и банка развивать инфраструктуру электронных платежных сервисов в Алапаевске, расширять спектр государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в цифровом формате.

Также в администрации города прошла встреча представителей банка с предпринимателями и директорами крупных предприятий города Алапаевска.

«Алапаевск сегодня занимает заметное место на промышленной карте Свердловской области. Здесь реализуются новые инвестиционные проекты, которые создают новые рабочие места, обеспечивают экономическое развитие города и дают импульс социальной сфере, — отметил президент УБРиР Алексей Долгов. — Мы видим большой потенциал города, положительную динамику загрузки его промышленности, поэтому готовы поддержать этот тренд нашими финансовыми инструментами. Приглашаем алапаевцев в наш первый офис в городе. Будем рады видеть всех, а для зарплатных клиентов мы приготовили ряд дополнительных преимуществ».

Отделение УБРиР в Алапаевске работает по будням с 9 до 18 часов. В новом дополнительном офисе доступны все основные услуги банка для физических лиц: платежи, переводы, оформление вкладов и потребительских кредитов, в том числе – под залог недвижимости и авто, выпуск и обслуживание банковских карт. В помещении расположена отдельная комната с банкоматом для совершения операций в конфиденциальной обстановке, а также установлено оборудование для работы с биометрическими данными.

Напомним, что почти год назад, в феврале 2024 года, в екатеринбургском бизнес-центре «Саммит» начал работу главный клиентский офис банка для физических и юридических лиц, запустивший программу обновления филиальной сети.

Филиальная сеть УБРиР включает на сегодня 123 точки продаж. В Свердловской области банк представлен 52 отделениями, в том числе 17 из них расположено в Екатеринбурге.

ПАО КБ «УБРИР»