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В Крыму планируют отремонтировать 20 дорог протяженностью более 172 км

В 2025 году в Крыму планируют отремонтировать 20 дорог протяженностью более 172 км. Как сообщили в службе автомобильных дорог республики, работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: служба автомобильных дорог Крыма

Фото: служба автомобильных дорог Крыма

Власти планируют провести ремонт восьми участков дороги Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью, их протяженность составляет более 40 км. Также работы проведут на участках дорог Войково — Красногвардейское, Алушта — Судак — Феодосия, Днепровка — Роскошное и др.

Кроме этого, запланирован ремонт шести мостов протяженностью 316 пог. м.

Татьяна Ручкина

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