В 2025 году в Крыму планируют отремонтировать 20 дорог протяженностью более 172 км. Как сообщили в службе автомобильных дорог республики, работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: служба автомобильных дорог Крыма Фото: служба автомобильных дорог Крыма

Власти планируют провести ремонт восьми участков дороги Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью, их протяженность составляет более 40 км. Также работы проведут на участках дорог Войково — Красногвардейское, Алушта — Судак — Феодосия, Днепровка — Роскошное и др.

Кроме этого, запланирован ремонт шести мостов протяженностью 316 пог. м.

Татьяна Ручкина