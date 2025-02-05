Модульный бассейн в Можге возведет московская компания за 304 млн рублей

Строительством модульного плавательного бассейна в Можге за 304,5 млн руб. займется ООО «Проммодульизготовление», зарегистрированное в Москве. Соответствующий контракт заключило минспорта Удмуртии. Документ разместили на портале госзакупок 3 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Как следует контракта, длина и ширина бассейна составят 44,7 и 31,7 м соответственно, высота — 11,5 м. Модульное одноэтажное строение общей площадью 1,7 тыс. кв. м появится рядом с ледовым дворцом «Можга» на ул. микрорайон Чебершурский, 3. Работы финансируются из бюджета Удмуртии. Исполнить контракт подрядчик должен до конца 2025 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Проммодульизготовление» было зарегистрировано в 2017 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Чистая прибыль общества составила 46 млн руб. в 2023 году при доходах и расходах 1,1 и 1,05 млрд руб. соответственно. По последним данным, на предприятии числилось восемь сотрудников. Руководителем ООО является Роман Свистунов, бенефициаром — Галина Савухина.

В 2024 году общество заключило 18 государственных контрактов на 1,4 млрд руб. на, среди прочего, создание модульных спортивных сооружений и площадок. Из них 11 были завершены, остальные — исполняются.