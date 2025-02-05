В Оренбурге задержали трех участников группы за незаконную организацию занятия проституцией

Полицейские задержали трех участников незаконной организации занятия проституцией на территории Оренбурга в возрасте от 29 лет до 51 года. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ. Об этом сообщает УМВД России по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в течение года участники организованной группы «подыскивали девушек, в том числе за пределами региона, готовых за денежное вознаграждение оказывать услуги интимного характера». Встречи с клиентами проводились в двух помещениях в многоквартирных жилых домах. Некоторых девушек злоумышленники «принуждали заниматься противоправной деятельностью, угрожая им изъятым в качестве вещественного доказательства оружием».

При обыске полицейские изъяли предметы, которые подтверждают причастность к противоправной деятельности, а также деньги, банковские карты и телефоны. Сотрудники полиции устанавливают других участников криминального бизнеса.

Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третьему — заключение под стражу.

Руфия Кутляева