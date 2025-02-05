В Ижевске будут судить экс-председателя жилищно-строительного кооператива

В Ижевске завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя одного из жилищно-строительных кооперативов. Он обвиняется в 15 эпизодах преступлений по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Следствие установило, что в 2021-2022 гг. обвиняемый использовал средства кооператива для личных нужд, причинив ущерб организации более 60 тыс. руб. Он был возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.