Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ижевске будут судить экс-председателя жилищно-строительного кооператива

В Ижевске завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя одного из жилищно-строительных кооперативов. Он обвиняется в 15 эпизодах преступлений по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Следствие установило, что в 2021-2022 гг. обвиняемый использовал средства кооператива для личных нужд, причинив ущерб организации более 60 тыс. руб. Он был возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...