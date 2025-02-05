Донские власти потратили 37 млн рублей на закупку отечественного ПО

Более 37 млн руб. в 2024 году потратили исполнительные органы власти Ростовской области на закупку отечественного программного обеспечения. Полностью завершить переход на российское ПО донские власти намерены до конца 2025 года — пишет «Деловая газета Юг» со ссылкой на региональное минцифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

К числу закупленных программ относятся антивирусы, офисные приложения и системы защиты данных. Среди приобретений — цифровые продукты компаний «Лаборатория Касперского», «Код Безопасности», «Инфотекс», «МойОфис», «БазАльт», «Элтекс», «Ростелеком», «ЭОС» и Postgres Professional

Дмитрий Ковалевский