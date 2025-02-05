Удмуртия увеличила вывоз лесопродукции в другие регионы на 49% в начале года

Свыше 10 тыс. куб. м лесопродукции вывезли из Удмуртии в другие регионы с 1 января по 4 февраля 2025 года, что на 49% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии

Специалисты управления проконтролировали в Удмуртии отправку 1,4 тыс. куб. м. лесопродукции в Астраханскую и Ростовскую области, Татарстан и Марий Эл. Вся продукция прошла лабораторный контроль, в ходе которого карантинных вредных организмов не обнаружили.